車でママのお迎えにやって来たワンコの、愛情いっぱいの「おかえり！」が反響を呼んでいます。 話題となっている動画は記事執筆時点で3万9000回再生を突破し、「疲れも吹っ飛んじゃう」「愛されてますね」といったコメントが寄せられています。 【動画：車で『お仕事帰りのママ』をお迎えにきた犬→見つけた瞬間、愛が爆発して…あまりにも尊い『おかえりの歓迎』】 パパと一緒に、ママのお迎えへ Instagramアカウント「ak