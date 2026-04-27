プレミアリーグの審判団を巡る判定の不透明さが、再び議論を呼んでいる。『THE Sun』が報じている。聖地ウェンブリーで行われたFAカップ準決勝、チェルシー対リーズ・ユナイテッドの一戦で、リーズのFWドミニク・カルヴァート・ルーウィンが相手DFマルク・ククレジャの髪を掴むような仕草を見せた。しかし、このプレイは主審、VARともに反則とは判断されず、カードは提示されなかった。この判定に対し、マンチェスター・ユナイテッ