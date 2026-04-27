マンチェスター・ユナイテッドが、今夏の移籍市場で大規模な人員整理を計画しているようだ。『THE Sun』が報じている。長年チームの財政を圧迫してきた高額年俸の選手を放出し、週給ベースで合計148万5000ポンド（約3億円）のコスト削減を目指すという。放出候補には主力クラスを含む複数の選手の名前が挙がっている。特に負担が大きいとされるのは、週給35万ポンドのカゼミロと30万ポンドのマーカス・ラッシュフォードだ。さらに