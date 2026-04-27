北海道で震度5強を観測する地震がありました。この地震について、気象庁は現在発表されている「北海道・三陸沖後発地震注意情報」で注意を呼びかけてきた対象の地震ではないとしました。現在、気象庁などは先週20日に三陸沖で起きた地震を受けて、「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を発表し、平時と比べて巨大地震の可能性が高まっているとして、すぐに逃げられる態勢をとるなど備えを呼びかけています。気象庁は、27日朝の地震