北海道で震度5強を観測する地震がありました。この地震による津波はありませんでしたが、女性1人がけがをしています。気象庁によりますと午前5時23分ごろ、十勝地方南部を震源とする地震があり、浦幌町で震度5強、新冠町で震度5弱を観測しました。地震の規模を示すマグニチュードは6.2、震源の深さは83キロでした。函館市消防によりますと、函館市の高齢者施設で女性1人が転倒しけがをしたということです。JR北海道によりますと、