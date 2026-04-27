◆米大リーグメッツ０―３ロッキーズ＝第２試合＝（２６日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝シティフィールド）メッツの千賀滉大投手（３３）が、本拠のロッキーズとのダブルヘッダー２試合目に先発し、２回２／３を３安打３失点で降板、４敗目を喫した。防御率は９・００。現地２５日の試合に先発が予定されていたが悪天候で順延。この日ダブルヘッダーの２試合目の先発となった千賀。１回こそ３者凡退で立ち上がったが、２