「ドジャース６−０カブス」（２６日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平が七回に１２試合ぶり６０打席ぶり６号ソロ放った。七回無死。左腕・ミルナーの初球を内角低めのシンカーを捉えて左中間へ運んだ。今季初の１試合３安打を記録して連勝に貢献。試合後のインタビューでは開幕から無傷の４連勝となった先発・ロブレスキーをたたえる場面があった。「いろんな球種を混ぜながらほんとにゾーンアタック、いい雰囲気でしっ