「初任給40万円時代」と言われる一方で、40代で手取りが30万円以下というケースも見られます。では、この水準は同年代の平均と比べて高いのでしょうか、それとも低いのでしょうか。 本記事では、国税庁の統計データをもとに、40代のリアルな給与事情と、収入差が生まれる背景を具体的に解説していきます。 初任給40万円は実在する!? 「人材獲得競争」の激化が背景に 最近、ニュースやSNSで「新