人気ドラマ「X-ファイル」のモルダー役デヴィッド・ドゥカヴニーと、スカリー役のジリアン・アンダーソンが、『ブラックパンサー』シリーズや『罪人たち』（2025）のライアン・クーグラー監督によるリブート版への期待を語った。 「X-ファイル」は、FBI捜査官のモルダー＆スカリーが超常現象にまつわる事件を追うSFサスペンスドラマ。全11シーズンと映