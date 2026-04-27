Amazonシリーズ「ザ・ボーイズ」でアニー／スターライト役を演じるエリン・モリアーティが、バセドウ病を患いながらの撮影について米に明かした。 最終章・シーズン5の撮影が約6カ月を過ぎた2025年6月、モリアーティはバセドウ病と診断されたことを。バセドウ病は甲状腺に影響を与える自己免疫疾患であり、慢性的な疲労や吐き気、動悸など、さまざまな症状を引き起こす。 モリア