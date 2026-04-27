レースクイーン、グラビアアイドルとして活動する早川みゆき（29）が27日までに自身のインスタグラムを更新。グレーのタンクトップ＆短パンの部屋着姿を公開した。「私と同棲したらこんな感じかもよ？」とつづり、グレーのタンクトップ＆短パン姿の写真をアップした。この投稿にフォロワーらからは「めっちゃ可愛い」「美しい」「ドキドキ」「やばい、もう好き」「妄想でも嬉しい」「確かに生活感が出てて同棲というよりも結