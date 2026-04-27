【関東地方では午前中雨風強まり荒れた天気に】東京都心では日付けが変わった後から雨が降り出しました。北風が吹いて、冷たい雨です。関東地方では前線を伴った低気圧の影響で、通勤通学の時間帯は雨風強まり荒れた天気となる恐れがあります。横殴りの雨にお気をつけください。午後は次第に雨が止む見込みですが、東京は最高気温17℃と4月上旬並み。羽織るものがあると安心できるでしょう。雨雲のエリアは昼頃から東北に広ががる