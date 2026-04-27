台湾メディアの東森新聞は25日、ホルムズ海峡の封鎖に関連し、足止めされた船員から「浮かぶ監獄」に閉じ込められているようなものだとの声も聞かれると報じた。記事によると、ホルムズ海峡は米国とイランの戦争における駆け引きの道具となり、50日余り閉鎖され、足止めされた船員から「浮かぶ監獄」に閉じ込められているようなものだとの声も聞かれる。イランがロシアなど一部の友好国に対し、同海峡の通行料を免除したことが明ら