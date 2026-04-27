言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、状態や価格を維持する表現から、物事の将来を案じる言葉、さらにはドライブの合間に立ち寄るおなじみの施設まで、日常のさまざまな場面で使われる3つの言葉を用意しました。それぞれの言葉が使われる状況を想像しながら、空欄に入る2文字を丁寧につなぎ合わせてみてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□