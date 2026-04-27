トヨタ紡織、クラウンのシートを活用した高機能デスクチェアを店舗限定で発売トヨタ紡織は、トヨタ「クラウン」のフロントシートをベースにした高機能デスクチェアを開発しました。どのような特徴があるのでしょうか。【画像】めちゃ渋い！ トヨタ「クラウンシート」を画像で見るこのデスクチェアは、トヨタ紡織の自動車用シートで培ってきた技術・知見を、オフィスや生活空間向け製品へ応用した取り組みです。チェアの土