オリックスの渡部遼人選手が、安打と本塁打、盗塁でキャリアハイの活躍をみせ、チームを牽引している。「（3本も打って）一番、びっくりしているのは、森さん（友哉選手）じゃないですか。昨シーズン中に『俺が現役中にホームランを打ったら、なんでもいうことを聞いてやる』って言ってましたから（笑）」。渡部がはにかみながら笑顔を浮かべた。渡部は桐光学園高（神奈川）、慶応大から2021年ドラフト4位でオリックスに入団