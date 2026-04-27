日本人８選手を擁するシント＝トロイデン（STVV）は現地４月26日、ベルギーリーグのプレーオフ１第５節でメヘレンと敵地で対戦。GK小久保玲央ブライアン、DF谷口彰悟、MF山本理仁、MF伊藤涼太郎、MF松澤海斗、FW後藤啓介の６選手が先発したなか、４−１で勝利した。この一戦でダメ押しの４点目を決めたのが伊藤だ。74分、ライアン・メルランの左ペナ角付近からのクロスにファーサイドで反応。巧みなダイレクトボレーで合わせて