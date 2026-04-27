日本テレビ系の夏恒例特番『24時間テレビ49-愛は地球を救う-』が、8月29日から30日にかけて放送されることが発表された。今回のテーマは「わたしの家族の話〜あなたは誰を想う？〜」。総合司会には内村光良が初めて就任し、羽鳥慎一、水卜麻美の両アナウンサーとともに番組を進行する。【写真】イッテQファミリーでお祝い！総合司会に就任した内村光良発表は26日放送の『世界の果てまでイッテQ！』内で行われた。羽鳥から大役