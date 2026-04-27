◆米大リーグドジャース６―０カブス（２６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２６日（日本時間２７日）、本拠地・カブス戦で「１番・ＤＨ」で先発出場し、１２試合＆６０打席ぶりとなる待望の６号を放つなど、３打数３安打１四球、１盗塁の活躍でチームを連勝に導いた。ロバーツ監督は「翔平にとって本当にいい１日だった。向かい風の中で広い方向に本塁打。左腕が