お笑いコンビ・おぎやはぎの小木博明が、22日深夜放送のTBSラジオ『JUNK 山里亮太の不毛な議論』(毎週水曜25:00〜27:00)にゲスト出演。番組パーソナリティの南海キャンディーズ・山里亮太の転機となった“大スベり”について語った。山里亮太○「ちょっと泣いちゃった」山里亮太の“大スベり”小木は、かつて山里と共演した日本テレビ系バラエティ番組『落下女』に言及。“1番覚えてる出来事”として、山里がコントでスベり続けた