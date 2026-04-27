◆米大リーグドジャース６―０カブス（２６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）カブスは今永昇太投手（３２）が敵地のドジャース戦で先発したが、６回途中で今季ワーストの５失点で開幕戦以来の２敗目を喫した。「４番・右翼」でスタメン出場した鈴木誠也外野手（３１）は４打数無安打３三振に封じられ、カブスは今月１１日以来の連敗を喫した。今永は大谷の対決で初回は四球を与え二盗を許した。犠飛