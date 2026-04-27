◆米大リーグブルージェイズ４―２ガーディアンズ（２６日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズのＶ・ゲレロ内野手（２７）は本拠でのガーディアンズに「３番・ＤＨ」で先発。７年前にメジャーデビューした思い出の日に、今季４度目の３安打固め打ち。４打数３安打１打点１得点で、メジャー７周年の記念を飾った。無死一、二塁で迎えた初回に、左前適時打で先制点を叩き出すと、３回にも中前打でマルチ安