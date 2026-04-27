食料の買い過ぎや作り置きで冷蔵庫がごちゃごちゃして把握できないとヤバい理由 ヤバい！冷蔵庫がごちゃごちゃしている 冷蔵庫は綺麗に整頓が吉 食べ物は「金」の気、冷蔵庫は「水」の気を持っています。そして金は水によって増えると言われています。 買いすぎたものや作り置きしたものが溢（あふ）れてなにがあるかわからなくなっているような冷蔵庫は、悪い気が生まれ、「金」の気が増えるのを妨げます。 浪費癖がつ