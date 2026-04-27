東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値186.86高値186.88安値186.44 187.45ハイブレイク 187.17抵抗2 187.01抵抗1 186.73ピボット 186.57支持1 186.29支持2 186.13ローブレイク ポンド円 終値215.78高値215.80安値214.88 217.01ハイブレイク 216.41抵抗2 216.09抵抗1 215.49ピボット 215.17支持1 214.57支持2 214.25ロ&#1254