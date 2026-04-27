東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値9.64高値9.66安値9.58 9.75ハイブレイク 9.71抵抗2 9.67抵抗1 9.63ピボット 9.59支持1 9.55支持2 9.51ローブレイク シンガポールドル円 終値124.91高値125.04安値124.85 125.21ハイブレイク 125.12抵抗2 125.02抵抗1 124.93ピボット 124.83支持1 124.74支持2 124.64ローブレイ