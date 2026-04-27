東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.7152高値0.7155安値0.7115 0.7206ハイブレイク 0.7181抵抗2 0.7166抵抗1 0.7141ピボット 0.7126支持1 0.7101支持2 0.7086ローブレイク キーウィドル 終値0.5881高値0.5883安値0.5840 0.5939ハイブレイク 0.5911抵抗2 0.5896抵抗1 0.5868ピボット 0.5853支持1 0.5825