■MLBドジャース6ー0カブス（日本時間27日、ドジャー・スタジアム）ドジャースの大谷翔平（31）が本拠地でのカブス戦に“1番・DH”で先発出場。3打数3安打1盗塁1四球。12試合、60打席ぶりの6号アーチを放つなど、今季初の3安打をマークした。直近5試合で19打数2安打、打率は.105と不調、カブスの先発は今永で通算成績は10打数1安打で打率は.100、本塁打はなしと相性は良くない。ここまで56打席で快音なしの大谷。1回の第1打席、