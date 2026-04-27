クールビューティーなポーカー女子が見せた、悔しさ混じりの笑顔。思わぬ大物手に、思わず本音が漏れた。【映像】元ミスコン美女、負けて飛び出た“今日イチ”笑顔美女12人がポーカークイーンの座を競い合うABEMAオリジナルトーナメント「ABEMA Queen Of Poker（AQOP）シーズン3」予選テーブルBの第1回が4月25日に配信。“プレミア顔面偏差値”こと廣井佑果子が、相手のレア役に思わず笑みをこぼす場面があった。第1回から今