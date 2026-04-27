◇ナ・リーグカブス0−6ドジャース（2026年4月26日ロサンゼルス）カブスの今永昇太投手（32）が26日（日本時間27日）、敵地でのドジャース戦に先発。5回1/3を投げ6安打を浴び、今季ワーストの5失点で2敗目を喫した。初回、先頭・大谷を四球で歩かせると、二盗、さらには捕手・ケリーの悪送球もあり三塁まで進まれた。その後、1死一、三塁からパヘスの右犠飛で先制点を奪われ、ロハスにも2点二塁打を浴び、立ち上がりだけ