今回は、妻が旅行に出かけた直後、現実を思い知った夫のエピソードを紹介します。ろくに育児しないのに、偉そうな夫…「夫は育児に口出しはしてくるけれど、だからといって子どものお世話はほとんどしません。それにやたら偉そうな態度で、ムカムカします。そんなある日、友人に旅行に誘われ、ダメ元で夫に『1泊2日旅行してきていい？』と聞いたら、なんとOKしてくれたんです。夫は『1泊2日なんて余裕だろ？』『俺が完璧な育児をし