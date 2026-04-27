「もし違う時代に出会っていたら2人は恋に落ちるのか？」を検証する恋愛番組『ラブタイムトラベル』。Season3の初回では、男女5人が大正時代にタイムトラベル。彼らがその時代のファッションに身を包んで恋を育む様子を、MCの横澤夏子とROIROMの本多大夢＆浜川路己がスタジオから見守った。4月26日（日）に放送された第2回目では、女性側が好きな男性を選び“夜のデート”へ。26歳と21歳で5歳差のはるき（階晴紀）＆ここね（心響）