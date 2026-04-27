・イギリス・ＦＴＳＥ１００ １０３７９．０８（－７７．９３） ・ドイツ・ＤＡＸ ２４１２８．９８（－２６．４７） ・フランス・ＣＡＣ４０ ８１５７．８２（－６９．５０） ・ロシア・ＲＴＳ １１４０．８９（－２６．７４） 出所：MINKABU PRESS