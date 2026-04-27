・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ） １バレル＝９４．４０ドル（－１．４５ドル） ・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝４７４０．９ドル（＋１６．９ドル） ・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝７６３８．３セント（＋９１．８セント） ・シカゴ小麦先物期近 １ブッシェル＝６０８．２５セント（－２．５０セント） ・シカゴコーン先物期近 １ブッシェル＝４５５．００