２４日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比７９．６１ドル安の４万９２３０．７１ドルと続落した。主力株の一角に持ち高調整目的の売りが出てＮＹダウを押し下げたものの、半導体関連などハイテク株は堅調に推移した。決算発表を行ったインテル＜INTC＞が大幅高となり、全体相場を支援した。 メルク＜MRK＞やベライゾン・コミュニケーションズ＜VZ＞が冴えない展開。ボイド・ゲーミング＜BYD＞が売られ、コ