開催：2026.4.27 会場：エスタディオ・アルフレド・アルプ・エルゥ 結果：[Dバックス] 12 - 7 [パドレス] MLBの試合が27日に行われ、エスタディオ・アルフレド・アルプ・エルゥでDバックスとパドレスが対戦した。 Dバックスの先発投手はライン・ネルソン、対するパドレスの先発投手はマイケル・キングで試合は開始した。 2回表、8番 ルイス・カンプサノ 2球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒッ