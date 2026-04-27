開催：2026.4.27 会場：シティ・フィールド 結果：[メッツ] 0 - 3 [ロッキーズ] MLBの試合が27日に行われ、シティ・フィールドでメッツとロッキーズが対戦した。 メッツの先発投手は千賀滉大、対するロッキーズの先発投手はチェイス・ドーランダーで試合は開始した。 2回表、7番 トロイ・ジョンストン 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでロッキーズ得点 NYM