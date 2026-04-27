大阪3月限ナイトセッション 日経225先物60140+420 （+0.70％） TOPIX先物3714.5-1.0 （-0.02％） シカゴ日経平均先物60045+325 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 24日の米国市場は、NYダウが下落した一方で、 S＆P500、ナスダックは上昇。S&P500とナスダックは史上最高値を更新した。米国とイランの戦闘終結に向けた協議への期待に加え、決算が評価されたインテル が23％高となったほ