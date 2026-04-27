「阪神１−０広島」（２６日、甲子園球場）鋭い打球が二遊間を抜けていく。今季初のベンチスタートとなった広島・佐々木泰内野手が、１３打席ぶりの安打をマーク。「フィールドに立ってる感じとはまた別の気持ちの中で、しっかりいい準備ができた。いいヒットが出たのでよかったです」と、完封負けの中で数少ない明るい材料となった。１点を追う八回１死。好投の栗林に代わって代打で起用された。カウント２−１から桐敷の１