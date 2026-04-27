「特別な備え」終了後の防災対応青森県で震度5強を観測した三陸沖のマグニチュード（M）7.7の地震発生から、27日で1週間。2回目の発表となった「北海道・三陸沖後発地震注意情報」の「特別な備え」の呼びかけは、規模が大きな地震が起きなければ午後5時で終了する。27日午前5時23分ごろ、北海道浦幌町で震度5強の地震が発生したが、気象庁によると、三陸沖の地震と直接の関係はないとみられ、注意情報の対象となる地震ではない。