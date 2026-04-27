連絡を遅らせたり、あえて距離を取ったり。恋をすると駆け引きを意識する人は少なくないですが、やり方を間違えると逆効果になります。その違いを生み出すのが“タイミングと理由”です。“理由もなく引き”をしていない駆け引きを意識して急に連絡を減らしたり、距離を取っていませんか？理由が見えないまま変化すると、男性は「俺に興味がなくなったのかも」と判断するでしょう。駆け引きが効く女性は無謀に引きません。どちらか