食事や運動を見直しているのに、なぜか見た目が変わらない。そんなとき考えられるのは“骨盤まわりの硬さ”が影響している可能性です。今回紹介するのは、背骨と骨盤を同時にゆるめる【ツイストヒップストレッチ】。中臀筋や脊柱起立筋にアプローチしながら姿勢の土台を整え、すっきりとしたシルエットへ導きます。【STEP１】脚を組んで姿勢を整える床に座り、片脚をもう一方の脚の外側にクロスするようにセットします。骨盤を立て