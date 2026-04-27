本拠地カブス戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は26日（日本時間27日）、本拠地カブス戦に「1番・DH」で先発出場し、7回に12試合ぶり6号となるソロを放った。チームは6-0で勝利。内角低めを逆方向へ運んだ一発に球団OBも思わず感嘆した。5-0の7回先頭の第4打席。大谷はカブス2番手ミルナーが内角低めに投じた球を強振した。米中継のデジタル表示ではストライクゾーンの縁にかかる際どい投球。左中間へ伸びた打球はフェン