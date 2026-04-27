映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』より、新たなスター・ウォーズ伝説の始まりを告げる特別映像が解禁された。ダース・ベイダーやルーク・スカイウォーカーらレジェンドキャラクターも登場し、彼らとともに受け継がれる「スター・ウォーズ」のレガシーを感じられる映像となっている。【動画】新たな伝説の始まりを告げる『マンダロリアン・アンド・グローグー』特別映像「スター・ウォーズ」シリー