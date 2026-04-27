アメリカ・ユニバーサル・スタジオ・ハリウッドで、思わず二度見してしまう光景が登場しています。人気アニメ『ONE PIECE（ワンピース）』に登場する料理人サンジの世界観が、現実のレストランとして再現され、話題を集めています。 サンジの“ギャレー”がそのまま出現 今回登場したのは、その名も「Sanji’s Galley（サンジのギャレー）」。海賊船のキッチンを意味する“ギャレー”をテー