本日4月27日配信開始となる戸田恵梨香主演のNetflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』より、場面写真とキャラクター相関図が解禁された。【写真】『地獄に堕ちるわよ』人物相関図はこちら本作は、独自に編み出した六星占術と、「大殺界」「地獄に堕ちるわよ！」などの強烈ワードで占いブームを巻き起こした細木数子の半生を描く。戦後の焼け野原で飢え、貧しさから脱するため高校を中退して夜の街で働きはじめ、20歳そこそこでナ