◆米女子プロゴルフツアーメジャー今季初戦シェブロン選手権最終日（２６日、テキサス州メモリアルパーク・コース＝６８１１ヤード、パー７２）最終ラウンドが行われ、１２位で出た山下美夢有（花王）は３バーディー、３ボギー、１ダブルボギーの７４と落とし、通算３アンダーの２１位で終えた。２つ落として迎えた１５番パー３。グリーン左からのアプローチが傾斜で下って戻ってくるミスが２度続き、５メートル強のパッ