歌手のザラ・ラーソン(28)が、自身のブランドMain Roseから新たなスイムウェア・コレクションを発表した。新作はビキニを中心に、取り外し可能な4つのチャームが付いたデザインが特徴となっている。 【写真】体型批判のスタッフをクビにザラ・ラーソン「そうよ、私の腕は遺伝的に太目」 ザラは米ヴォーグ誌の取材に対し、スイムウェア展開について、次のように語っている。「もう、100％しっくり