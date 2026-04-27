日本政府が今年の夏から本格化する在日米軍駐留経費負担（思いやり予算）交渉で米軍施設の防護強化を提案し、その費用を日本側が負担することを検討中だと、共同通信がは26日報じた。建物の構造強化、分散配置、地下化などを通じて有事において攻撃を受けても被害を最小限に抑え、基地機能を維持する「防護力」を高めることで、同盟の抑止力を強化するという構想だ。共同通信によると、米国側も爆発物や電磁波攻撃などに対する在日