日本音楽市場の中心地である東京と首都圏一帯は、先週末、K-POPの熱気に包まれ、一大祝祭空間となった。第2世代から第4世代を代表するトップアーティストたちが、日本で最高権威とされる3大公演会場を同時に満員にし、約40万人に達する観客を動員した。26日、音楽業界と現地メディアなどによると、25日から26日にかけての2日間、日本公演文化の聖地とされる日産スタジアム、国立競技場、東京ドームで、大規模なK-POPコンサートが相