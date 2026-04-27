ロシアとウクライナの終戦交渉が目途も立たず延期される中、戦況は日々悪化している。米国とイランの戦争が長期化する状況で、米国の優先順位がウクライナから中東へと移ったためと分析される。ウクライナのゼレンスキー大統領は25日（現地時間）、X（旧ツイッター）で「ロシアが引き起こした戦争がイラン戦争に隠れている」と投稿した。23日のCNNのインタビューでも「ロシアとの停戦には前向きだが、米国が中東に関心を向けたため